È il giorno del sorteggio Champions: il miglior e il peggior girone possibile per la Juve

Riparte la caccia della Juventus alla Champions League. Inserita in prima fascia, la formazione bianconera spera che il sorteggio di questo pomeriggio sia benevolo per Andrea Pirlo e i suoi ragazzi. Abbiamo provato a immaginare il girone più semplice e quello più complicato che la Vecchia Signora può aspettarsi.

Il girone migliore - Sorprenderà qualcuno, ma preferiamo l'Ajax allo Shakhtar Donetsk: la squadra olandese è stata sostanzialmente smantellata nelle ultime stagioni e vive uno dei suoi classici momenti di rinnovamento. In terza fascia, duello Olympiacos-Krasnodar: puntiamo sui greci, con maggior esperienza in campo europeo, ma sulla carta meno giocatori di qualità rispetto ai russi. Da ultimo, ecco il Ferencvaros: tanta storia, ma oggi parte dietro al giovanissimo e comunque talentoso Midtjylland.

Il girone peggiore - Non sarebbe comunque impraticabile. Ma qualche preoccupazione la desterebbe anche tra CR7 e Dybala. Dalla seconda fascia è inevitabile pensare al Manchester City, avanti anche al Barcellona di Koeman e Messi, reduce da un'estate turbolenta. Le italiane ingolfano la terza fascia e per certi versi fanno un favore alla Juve: l'unico avversario davvero ostico, non certo da sottovalutare, è il Lipsia di Nagelsmann. Escluso a questo punto il Monchengladbach, nella peggiore delle ipotesi alla Juventus toccherebbe una francese: il Rennes, in questo momento, ha ben cinque punti di vantaggio in Ligue 1 rispetto al Marsiglia, dopo il secondo posto di un anno fa.

Il miglior girone possibile per la Juventus: Ajax, Olympiacos, Ferencvaros.

Il peggior girone possibile per la Juventus: Manchester City, Lipsia, Rennes.