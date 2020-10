È il giorno del sorteggio Champions: Pirlo guida la carica degli allenatori esordienti

Andrea Pirlo guida la carica. Il tecnico della Juventus, che da calciatore ha vinto la Champions League per ben due volte, sarà all'esordio da allenatore nella massima competizione continentale, di cui oggi si terrà il sorteggio per la fase a gironi. Con lui, ecco il collega della Lazio, Simone Inzaghi. Dalla Francia, esordio anche per Julien Stéphan (Rennes) per Philippe Clement (Brugge), Okan Buruk (Başakşehir), Marko Nikolić (Lokomotiv Mosca), Brian Priske (Midtjylland) e Murad Musayev (Krasnodar). Tutti alla prima volta da allenatori in Champions League: chissà se qualcuno di loro vincerà.