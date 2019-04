E' il giorno di Ajax-Juve: chi è De Jong, futuro Iniesta paragonato a Cruyff

Fonte: dal nostro inviato ad Amsterdam

La mappa del calore di Frenkie de Jong non sarebbe gradita a Greta Thunberg. L'effetto serra prodotto dagli spostamenti del futuro centrocampista del Barcellona è impressionante. Ovunque, comunque. La media di azioni riuscite su quelle tentate è strepitosa, vicina all'80%. Mediano sinistro, mediano destro, regista, incursore, interno, difensore centrale, mezzala, box to box. Guida la classifica dei 'second assist', ovvero di chi accende la luce prima del gol, è secondo in quella dei 'third assist', ovvero di chi trova l'interruttore. Nei dati di WyScout, nella percentuale di successo di uno contro uno e dribbling, è il primo dei non attaccanti, insieme a Hendrix del PSV Eindhoven. Dopo Daley Blind, che è il regista basso dell'Ajax ma pure quello che riceve ogni pallone di scarico, è il giocatore ad aver effettuato più passaggi in Eredivisie ed eccezion fatta per i difensori, che 'truccano' le percentuali con gli scambi bassi senza pressing, è il migliore in assoluto tra passaggi tentati e riusciti. Frenkie de Jong è tra i migliori nei passaggi filtranti, è il secondo in assoluto nei passaggi sulla trequarti sia come tentativi che come percentuale. E' nella top ten dei passaggi progressivi, è nella top venti degli attacchi in profondità. Frenkie de Jong è ovunque. E' il giocatore del presente, che si aggrappa al calcio dell'Ajax che è stato ma che, per duttilità, caratteristiche e non solo, è il prototipo del giocatore del futuro. "Fermarlo? Praticamente impossibile", dice chi lo conosce e chi lo ha visto da vicino. La Juventus è avvisata.