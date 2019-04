E' il giorno di Ajax-Juve: lancieri nel futuro. A caccia dei big in partenza

Fonte: dal nostro inviato ad Amsterdam

L'Ajax è già nel futuro. La dirigenza sta già programmando e progettando le strategie future, la squadra che verrà. Perché troppi talenti sono al possibile passo d'addio: Matthijs de Ligt è destinato sin dall'estate a una grande, Barcellona su tutte ma pure Juventus, Paris Saint-Germain e Manchester City come alternative. Frenkie de Jong è già del Barcellona e Nicolas Tagliafico è pronto per salutare Amsterdam: il terzino ha chiesto di partire, sul giocatore c'è mezza Europa. In mediana, il ds Marc Overmars ha già preso Razvan Marin, classe '86 dello Standard Liegi, ufficializzato ieri. Dietro fioccano i nomi tra cui spicca quello del nazionale Under 19 Kik Pierie dell'Heerenveen. E sull'esterno d'attacco, l'Ajax pensa a Martin Odegaard, wonderboy del Real Madrid che si sta ritrovando e rilanciando col Vitesse. Una società che ha poi nella cantera i suoi rinforzi migliori ma che anche dalle altre formazioni sta pescando talenti e prospetti. Perché il ciclo del nuovo grande Ajax è solo all'inizio.