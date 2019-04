E' il giorno di Ajax-Juve: Tadic, l'eroe di Madrid con la bacheca deserta

Fonte: dal nostro inviato ad Amsterdam

© foto di Giacomo Iacobellis

Dusan Tadic ha trent'anni ed l'eroe del Santiago Bernabeu. Dusan Tadic ha trent'anni e non ha mai vinto niente. E' stato il giocatore dell'anno in Serbia nel 2016 e poi niente. Due finali di Coppa in patria perse quando era al Vojvodina, una finale persa di EFL Cup al Southampton nel 2017. Sì, è finito pure nel team della stagione della Superliga serba ne 2014, è stato due volte il miglior assist-man della Eredivisie nel 2011 e nel 2014. Però non ha mai vinto niente. Ancora. Perché a volte la Primavera arriva in ritardo, quando pensi che sia troppo tardi. Lo ha fatto all'Ajax, dove lui e Daley Blind hanno stravolto la filosofia di mercato essendo stati pagati a peso d'oro e non in tenera età. Ha rovesciato la storia in Spagna, sta cercando di trascinare la formazione di Amsterdam al titolo in Eredivisie dopo tre anni di digiuno, nella sfida con il PSV Eindhoven. Tadic è il miglior uomo dribbling ma soprattutto il miglior marcatore, lui che nove non è, anche se in Champions e pure oggi, giocherà da falso tale. Trovarsi a trent'anni, dopo non aver mai vinto niente. La Primavera di Dusan Tadic, sfidante della Juventus.