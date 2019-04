È il giorno di Ajax-Juventus: i probabili schieramenti. Ronaldo c'è

Giornata di Champions League per la Juventus di Massimilano Allegri che questa sera alle 21 scenderà in campo alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam per l'andata dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax. Pochi dubbi di formazione per entrambi gli allenatori che sono pronti a darsi battaglia a caccia di un risultato positivo che potrebbe proiettare le loro squadre in semifinale. Queste le probabili scelte dei tecnici:

Dopo la rifinitura della vigilia al De Toekomst, emergono dettagli sulla formazione dell'Ajax che domani sfiderà la Juventus alla Johan Cruyff Arena. Non dovrebbero esserci grandi sorprese nell'undici scelto da Erik ten Hag: risposte positive da De Jong, il centrocampista dovrebbe giocare dal 1' nel 4-2-3-1 al fianco di Schone. Van de Beek sulla trequarti con Neres e Ziyech, davanti dovrebbe agire Tadic come falso nueve. Senza Mazraoui, Veltman terzino destro, difesa completata da De Ligt-Blind coppia centrale davanti a Onana tra i pali, Tagliafico come terzino sinistro

AJAX (4-3-3): Onana; Veltman, Blind, De Ligt, Tagliafico; Schöne, De Jong, Van de Beek; Neres, Ziyech, Tadić.

Allenatore: Erik Ten Hag.

Allegri dovrà bilanciare il recupero in extremis di Cristiano Ronaldo con l’improvvisa assenza di Giorgio Chiellini, senza dubbio le due pietre preziose della Juventus di quest’anno. Al suo posto Daniele Rugani, come annunciato proprio dal tecnico in conferenza. Sarà Cancelo a dover imporre la sua velocità sulla fascia destra e produrre le trame più interessanti, Alex Sandro a riequilibrare sul versante opposto. Con Bentancur – come col Milan – a dover scalare in copertura in caso di necessità. A Mandzukic e Ronaldo il compito di sovrastare fisicamente e tecnicamente la linea difensiva avversaria. Tra i titolari non ci sarà Dybala. Bensì Bernardeschi, dal quale Allegri si aspetta un salto di qualità ulteriore.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Mandzukic.

Allenatore: Massimiliano Allegri.