E' il giorno di Bayern-Dortmund: crisi e futuro. Decisiva per tutti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sei di fila. Uno in meno della Juventus, ma un dominio incontrastato. E' l'anno buono per un cambio di rotta in Bundesliga? Presto per dirlo, facile darsi una risposta oggi: il Borussia Dortmund, sorprendente e imberbe capolista del campionato tedesco, ospita il Bayern Monaco. Ventotto titoli di Germania, unica in doppia cifra e quasi col 3 davanti, il BVB è a quota 8, terzo sul podio dietro al Norimberga antica nobile a 9. Fischio d'inizio oggi alle 18:30, il Dortmund è a più quattro sui bavaresi e con una maturità a lungo termine da verificare. Perché Sancho e Pulisic hanno i primi barlumi dei campioni ma nelle gare che conteranno sono da verificare. Alcacer è arrivato come speranza, si è trasformato in garanzia. Dall'altra parte, Niko Kovac è stato una scommessa, per adesso ancora da rodare del tutto. Non era certo atteso che la corazzata Bayern potesse inciampare e dovesse rincorrere. Robert Lewandowski, da anni pichichi, ne ha fatti 'solo' 5 in nove partite ma resta il migliore di una squadra che in tutto ne ha siglati diciotto e presi undici. Peggio del Dortmund, trenta reti gonfiate e dieci palloni alle proprie spalle. Sarà una controprova per entrambe. Per il Bayern, per dimostrare che il Re non è caduto. E per il Giovane Dortmund. Per gridare che il Principe rivuole la sua corona.