E' il giorno di Boca-River: 246 partite e un equilibrio pazzesco

Quello di oggi sarà il Superclasico numero 247. Un equilibrio pazzesco nella storia delle gare tra Boca Juniors e River Plate, anche se oggi si terrà la prima storica finale di Copa Libertadores tra le due squadre. 246 partite, 88 successi per gli Xeneizes, 81 per i Milionarios, 77 pareggi. 323 reti per la formazione ora allenata da Schelotto, 301 per quella ora di Gallardo. Equilibrio per i titoli: più internazionali per il Boca (22 a 16), più campionati per il River (36 a 33), 12 a 11 le Coppe Nazionali in favore de Los Bosteros. Bandiere e goleador? Il giocatore con più presenze nella storia del Boca e Roberto Mouzo, ben 426. Più gol? Martin Palermo, quota 236 in 404 partite. 520 invece le presenze col River per Amadeo Carrizo, 317 le reti di Angel Labruna.