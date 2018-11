E' il giorno di City-United: ma non è più il solito Guardiola contro Mou

© foto di Alterphotos/Image Sport

Nemesi necessarie per la costruzione del personaggio, di quel che sono adesso. Irrinunciabili nemici da cui attingere forze ed energie. Pep Guardiola e José Mourinho sono stati a lungo la linfa dell'altro, ossigeno per i successi e per le rimonte impossibili. Per titoli e tituli. Solo che è de facto da troppo tempo che un loro incontro e scontro non vale una Coppa, una notte di lacrime e sudore, gioia o disperazione. Già ventuno volte l'uno contro l'altro, Guardiola è il tecnico che Mourinho si è trovato più volte di fronte e viceversa. Il bilancio dice che il catalano, bersagliato e attaccato, ne ha vinte 10, pareggiate 6 e perse 5. L'ultima a eliminazione diretta ha avuto la firma Speciale, quarto turno della EFL Cup. L'ultima finale, però, è stata di Guardiola, Bayern-Chelsea vinta ai rigori. Il primo anno fu quello del Triplete, l'ultimo è lo scorso, ovvero quello dove sì i Red Devils hanno vinto per 3-2 all'ultima ma dove il binocolo è stato l'unica arma per vedere la capolista da record di Guardiola. Nemesi e complementari, Guardiola ha adesso staccato Mourinho. Nei numeri, negli scontri diretti, e pure in campionato. Nove punti dopo undici partite. Vecchia storia, ma non più la stessa storia.