E' il giorno di Juve-Napoli: i calendari a confronto delle due squadre

Da oggi alla sosta delle nazionali di novembre. Nove partite per la Juventus, nove partite per il Napoli. Che ha un calendario effettivamente più complicato, anche perché ha il doppio scontro col PSG pareggiato da quello con lo United dei bianconeri ma nel girone ha il Liverpool e non lo Young Boys. Tra le big, in A, la Juve sfiderà prima della sosta di novembre il Milan, tempo di Napoli-Roma invece subito dopo il PSG per gli azzurri a fine ottobre.

29 settembre Juventus-Napoli (Serie A)

2 ottobre Juventus-Young Boys (Champions League)

6 ottobre Udinese-Juventus (Serie A)

20 ottobre Juventus-Genoa (Serie A)

23 ottobre Manchester United-Juventus (Champions League)

27 ottobre Empoli-Juventus (Serie A)

3 novembre Juventus-Cagliari (Serie A)

7 novembre Juventus-Manchester United (Champions League)

11 novembre Milan-Juventus (Serie A)

3 ottobre Napoli-Liverpool (Champions League)

7 ottobre Napoli-Sassuolo (Serie A)

20 ottobre Udinese-Napoli (Serie A)

24 ottobre PSG-Napoli (Champions League)

28 ottobre Napoli-Roma (Serie A)

2 novembre Napoli-Empoli (Serie A)

6 novembre Napoli-PSG (Champions League)

10 novembre Genoa-Napoli (Serie A)