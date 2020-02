vedi letture

E' il giorno di Lione-Juve, L'Equipe conferma: 3-5-2 con Guimaraes

E' il giorno di Lione-Juventus, andata degli ottavi di finale di Champions League. Arrivano conferme dalle colonne de L'Equipe sull'undici che l'OL dovrebbe schierare in campo contro i bianconeri, ovvero con l'inserimento del giovanissimo Bruno Guimaraes in mezzo al campo e con Terrier in panchina. Per Garcia sarebbe un passaggio al 3-5-2 ma ieri in rifinitura ha provato Aouar anche più alto, dietro le due punte Dembele-Ekambi.