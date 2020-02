vedi letture

E' il giorno di Lione-Juve, L'Equipe: "Scetticismo e dubbi: è una sera da exploit"

Una buona serata per provarci. L'Equipe oggi in edicola approfondisce così la gara di stasera tra Lione e Juventus. In città non c'è profonda fiducia ma questo, spiega il giornale, è un motivo ulteriore per dimostrare agli scettici che può essere una notte storica per la formazione di Rudi Garcia. Però serve quel che in questa stagione non c'è ancora stato: un gran match, una grande prestazione.