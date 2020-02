vedi letture

E' il giorno di Lione-Juve, Le Progres si interroga sul Sarrismo

Il giornale cittadino lionese, Le Progres, parla del bilancio di Maurizio Sarri alla guida della Juventus. "Il Sarrismo, neologismo italiano creato per descrivere lo stile di gioco del tecnico, sta funzionando o la Juventus mette sempre al primo posto l'efficacia?". Quello di Sarri, dopo cinque anni di pragmatismo con Massimiliano Allegri, è stato visto in Francia come "un vento di speranza e seduzione". Le vittorie e le classifiche parlano per lui ma l'impressione francese è la stessa italiana, ovvero quella che ancora i giocatori stiano cercando d'adattarsi e viceversa Sarri a Dybala "trequartista libero" e via discorrendo.