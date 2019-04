È il giorno di Milan-Lazio: Gattuso e Inzaghi, la panchina passa da oggi?

© foto di Federico Gaetano

L'interrogativo è d'obbligo perché non è legato solo alla gara d'oggi, probabilmente, ma pure al piazzamento Champions o meno. E basterà? Il tourbillon dell'allenatore che verrà, per tutte le formazioni di A, è già iniziato, e figuriamoci per il Milan dove è cambiata la proprietà, dove al mercato dirige Leonardo e dove il rapporto con Gennaro Gattuso non è di quelli ideali e idilliaci. Simone Inzaghi sembrava al grande passo, pronto per quello scalino. Questa stagione, però, attesa per le conferme, non è stata condita da risultati sperati e attesi, in Italia e in Europa. Sicché in molti pensano che il futuro di Ringhio e di Inzaghino possa passare anche da stasera. Certo, l'Europa che verrà, Champions d'obbligo soprattutto per i rossoneri, è ben più che determinante. Però il momento è negativo per entrambe, per il Milan che dopo il derby zoppica e per la Lazio che ha perso addirittura l'ultima contro il Chievo Verona e che sarebbe pure fuori da ogni Europa. Sicché l'interrogativo è d'obbligo ma dipende più dalla competizione che dalla certezza. Quella c'è. Sono due allenatori sotto esame, con un mese per ribaltare le più nefaste premesse.