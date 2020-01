© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata decisiva in casa Milan sul fronte Jean-Clair Todibo. Il direttore sportivo del club rossonero, Frederic Massara, è volato a Barcellona per parlare col calciatore e provare a trovare un accordo col club azulgrana.

I due nodi - In questo momento, scrive la 'Gazzetta dello Sport', sono due gli scogli da superare. Il primo riguarda la formula del trasferimento, perché il Barcellona vuole mantenere il controllo del calciatore e cederlo solo per sei mesi, senza quel diritto di riscatto che invece è per il Milan condizione importante per chiudere l'affare. Inoltre, c'è da convincere anche il calciatore che a sua volta è pronto a finire la stagione al Milan ma a luglio vorrebbe tornare a Barcellona per poi, solo successivamente, decidere il da farsi.