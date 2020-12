E' il miglior Lukaku di sempre? Mai era partito così bene nelle prime 10 di campionato

Ci aveva già abituati a partenze sprint, Romelu Lukaku. Nel corso della sua carriera il centravanti belga dell'Inter si è spesso reso protagonista di avvii di stagione esplosivi, ma mai come quest'anno il suo apporto è stato decisivo in termini di gol, assist e quindi di punti portati in dote alla propria squadra. Nelle prime 10 giornate di campionato, quest'anno, Big Rom ha infatti esultato già 8 volte, servendo pure 2 assist ai compagni. A questi, vanno aggiunti anche i 4 gol segnati nelle prime 5 partite in Champions League.

Partenza sprint fra le partenze sprint - Già in passato, dicevamo, Lukaku aveva approcciato le varie stagioni col piede giusto. Nel 2019-2020, il primo anno con la maglia dell'Inter, nelle prime 10 di campionato aveva segnato 7 gol e fornito 1 assist. In Champions, invece, era fermo a 2 gol e 2 assist. La stagione 2018-2019, al Manchester United, era andata un po' peggio: 4 gol nelle prime 10 di Premier e un assist in Champions. Nel 2017-2018, invece, le medie erano simili a quelle attuali: 7 gol e 3 assist, più 3 gol in Champions. L'anno precedente, il 2016-2017, i gol erano stati 7 e gli assist 3. Ma quello era un Everton che non giocava la Champions, quindi il parziale in campionato era "viziato" da un maggior riposo infrasettimanale.