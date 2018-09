E' il miglior Napoli di Ancelotti? Dopo 45 minuti il Torino è sotto 2-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Una mezz'ora di altissimo livello. Una squadra velocissima negli scambi, che ha messo alle corde il Torino fin dai primi istanti e ha dominato. Ben oltre lo 0-2 arrivato al duplice fischio. Sta convincendo il Napoli nella quarta sfida valida per la quinta giornata di Serie A. La squadra di Ancelotti, scesa in campo con un 4-4-2 che in fase di possesso diventa un 4-2-4, ha messo il suo marchio su questa prima frazione grazie alla terza rete in questo campionato di Lorenzo Insigne, realizzata dopo 4 minuti, e al primo gol con la maglia azzurra di Simone Verdi. Un raddoppio bellissimo, arrivato al termine di un'azione in velocità propiziata proprio dall'ex Bologna, ricamata da Mertens, e chiusa con lucidità dal numero 9.

In perenne difficoltà il Torino, che s'è affacciato in avanti solo dopo aver subito due gol, ma senza mai riuscire a mettere in difficoltà Ospina. Troppo solo Rincon per poter porre rimedio alle transizioni partenopee, troppo timido Berenguer che quando ha attaccato ha dato l'impressione di poter far male al Napoli, ma l'ha fatto troppo poco.

Lo sconforto di Mazzarri e il sorriso soddisfatto di Ancelotti le due facce di una prima frazione che ci ha regalato un nuovo Napoli, molto più veloce e feroce di quello di Belgrado. E un Torino che ha pagata cara l'eccessiva timidezza iniziale.