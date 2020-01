© foto di J.M.Colomo

Con o senza Stanislav Lobotka, non è stata certo una prima parte di stagione da sogno per il Celta Vigo. La formazione galiziana, dove lo slovacco è rimasto in tribuna ieri nell'1-1 contro l'Osasuna, ha registrato il peggior score degli ultimi trent'anni in Liga. A niente per adesso è valsa la regia del giocatore voluto dal Napoli a gennaio: tre vittorie, sei pareggi, dieci sconfitte, il Celta ha fatto peggio di così soltanto nella stagione 1989/1990, e in questo score sono da includere anche le stagioni della retrocessione.