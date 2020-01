E' la settimana dell'Inter: Moses, Eriksen, Giroud. Conte aspetta tutti e tre

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sarà la settimana dell'Inter. Perché sta piazzando colpi importanti, soprattutto dopo il pareggio con il Lecce il tecnico Antonio Conte ha necessità di una forte iniezione di fiducia e di rinforzi per lottare da subito con la Juventus. Victor Moses è vicino per l'esterno destro, da dove Valentino Lazaro è prossimo allo sbarco al Newcastle United (oggi il summit agente-club). Prestito con diritto di riscatto, il nigeriano lascerà il Fenerbahce e tornerà al Chelsea che lo darà all'Inter: saranno decisive le visite mediche. Domani l'agente di Christian Eriksen vedrà il Tottenham, a 15+2 di bonus la trattativa può vedere la sua fumata bianca e il danese sbarca a Milano in settimana. Prima di affondare per Olivier Giroud, sempre col Chelsea (5,5 bonus compresi, contratto fino al 2022 al giocatore), servirà cedere Matteo Politano. La Roma resta sempre in pole, le società potrebbero ricucire il rapporto col passaggio dell'esterno in giallorosso (ma senza Leonardo Spinazzola nell'affare).