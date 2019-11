E. League, Gladbach-Roma, le formazioni ufficiali: out Perotti, c'è Pastore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fonseca lascia ancora fuori Florenzi e gli favorisce Santon che non giocava dalla partita contro l'Udinese. In avanti niente titolarità per Perotti con Pastore che dunque gioca la sua sesta partita consecutiva. Confermato anche Mancini a centrocampo al fianco di Veretout. Per i tedeschi, Rose lascia fuori Plea e gli preferisce Stindl di punta con Thuram che dovrebbe giocare regolarmente esterno offensivo nel 4-2-3-1 speculare ai giallorossi. Ecco di seguito le formazioni ufficiali:

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH: (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Elvedi, Jantschke, Wendt; Ginter, Zakaria; Neuhaus, Benes, Thuram; Stindl.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore Kluivert; Dzeko.