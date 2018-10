E.League, Gruppo A: Bayer come previsto. Prova la fuga con lo Zurigo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sin dal momento del sorteggio, non sembrava certo un gruppo complicato quello del Bayer Leverkusen. Un Gruppo A dove le Aspirine hanno finora vinto entrambe le partite contro Ludogorets e AEK Larnaca e dove oggi sfideranno nella terza del girone lo Zurigo. Anche gli svizzeri sono primi a punteggio pieno con uno score decisamente particolare: hanno vinto entrambe le partite per 1-0 e sono, insieme a Betis Siviglia e Chelsea, l'unica squadra a non aver preso gol nelle prime due partite.

L'ultima in campionato Il Bayer Leverkusen ha pareggiato per 2-2 contro l'Hannover 96 in Bundesliga, reti di Bender e Bellarabi. Il Ludogorets, primo in classifica con 29 punti in 12 gare, ha vinto 2-1 contro il Levski Sofia, reti di Lukoki e Wanderson. Lo Zurigo è terzo in Svizzera e reduce dal pirotecnico 3-3 casalingo contro lo Young Boys. AEK Larnaca solo quarto a Cipro, reduce dalla vittoria per 2-1 contro l'Ermis Aradoppou in trasferta.

La classifica

Sporting CP 6

Zurigo 6

Ludogorets 0

AEK Larnaca 0