E.League, Gruppo B: più Salisburgo che Lipsia. Che se la gioca col Celtic

Due vittorie dopo due partite, il Salisburgo ospita i norvegesi del Rosenborg a caccia del tris. E' un testa-coda nel girone per la formazione austriaca contro Bentdner e compagni, gara che potrebbe segnare molto del futuro del Gruppo B della fase a gironi di Europa League. Un raggruppamento dove peraltro c'è anche la sorella maggiore dei bibitari, ovvero il RB Lipsia: scontro diretto tra quelle che parevano le favorite contro il Celtic Glasgow, entrambe vincitrici contro il Rosenborg e ko col Salisburgo.

L'ultima in campionato Capolista per distacco della Bundesliga austriaca, il Salisburgo ha però pareggiato a sorpresa per 1-1 in casa l'ultima contro l'FC Wacker, nonostante la formazione titolare schierata da Rose. Quinto in Bundesliga e a -1 dal Bayern Monaco e dalla zona Champions League, il RB Lipsia non è andato oltre allo 0-0 all'ultima in campionato sul campo dell'Augsburg. 4-2 all'Hibernian per il Celtic che prosegue nella rincorsa allo scatenato Heart of Midlothian, capolista in Scottish Premier League. Rallenta la corsa del Rosenborg in Norvegia, ora sempre in testa alla classifica ma a +2 sul Brann, dopo lo 0-0 sul campo del Lillestrom.

La classifica

Salisburgo 6

Lipsia 3

Celtic 3

Rosenborg 0