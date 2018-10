E.League, Gruppo C: Bordeaux per superare la crisi. Ostacolo Zenit

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La grande sorpresa del Gruppo C della fase a gironi dell'Europa League è senza dubbio l'ultima piazza a 0 punti del Bordeaux. Ko contro Slavia Praga e Copenhagen, la formazione girondina cercherà il riscatto sul difficilissimo campo dello Zenit San Pietroburgo. I russi guidano il girone a 4 punti coi danesi, mentre i cechi sono a quota 3 con un solo gol fatto e uno subito nelle due gare precedenti.

L'ultima in campionato Primo in Superligaen con 28 punti in 13 partite alla pari del Midtjylland, il Copenhagen è reduce dal 3-1 sul campo del Vejle: reti di Sotiriou, N'Doye e Skov. Solo ottavo in Ligue 1, il Bordeaux di Bedouet ha perso 2-0 sul campo del Montpellier. Guida la Het Liga lo Slavia Praga che nell'ultimo turno ha consolidato la posizione con l'1-0 sul campo dello Slovan Liberec firmato da Stoch. Lo Zenit di Semak guida la Premier Liga russa ma nell'ultimo turno è caduto a sorpresa sul campo della Dinamo Mosca.

La classifica

Zenit 4

Copenhagen 4

Slavia Praga 3

Bordeaux 0