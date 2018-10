E.League, Gruppo D: D.Zagabria in volo. Classifica al contrario

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

La Dinamo Zagabria guida a grandi falcate il Gruppo D dell'Europa League: 6 punti in due gare, sei gol fatti e solo uno subito. Il crollo inatteso è quello dell'Anderlecht: i biancomalva hanno perso contro i croati e pure con il Trnava. A 3, allora, ci sono il club slovacco che ospita oggi a porte chiuse la formazione di Bjelica e il Fenerbahce, stasera ospite dell'Anderlecht in Belgio. Il girone, in ogni caso, rispetto alle attese, sembra quasi con una classifica 'al contrario'.

L'ultima in campionato Leader come di consueto del campionato croato, la Dinamo Zagabria ha vinto sabato scorso per 4-1 sul campo dell'NK Istra. Sta andando male il percorso del Trnava in Fortuna Liga: nono posto in classifica, sebbene l'ultima vittoria per 4-1 in casa contro l'FK Senica abbia rilanciato le ambizioni della formazione di Latal. La crisi totale è quella del Fenerbahce, quattordicesimo e in zona retrocessione in Turchia, non oltre lo 0-0 nell'ultima di Super Lig sul campo del Sivasspor. 4-2 domenica scorsa in casa contro il Cercle Bruges, con tripletta di Dimata e rete di Gerkens, per l'Anderlecht, ora terzo in Jupiler League belga.

La classifica

Dinamo Zagabria 6

Spartak Trnava 3

Fenerbahce 3

Anderlecht 0