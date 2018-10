E.League, Gruppo E: Arsenal e Sporting, tutto sembra già scritto

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

6 punti per l'Arsenal. 6 punti per lo Sporting Club de Portugal. 0 punti per il Qarabag. 0 punti per il Vorskla. E' forse il gruppo più squilibrato della recente storia dell'Europa League l'E dove adesso c'è lo scontro diretto per il primo posto e quello, c'è da immaginarselo, per evitare l'ultimo posto. Sembra tutto scritto: troppo forti inglesi e portoghesi per le formazioni azera e ucraina.

L'ultima in campionato 21 punti, -2 dalla coppia Manchester City e Liverpool, gli stessi di Chelsea e Tottenham. I Gunners sono in piena lotta per la Premier League e nell'ultima giornata Ozil e due volte Aubameyang, entrato dalla panchina, hanno firmato il 3-1 al Leicester City. Solo quinto in campionato lo Sporting CP di José Peseiro, reduce però dal 2-1 in Taca de Portugal Placard sul campo del Loures. In campionato, invece, l'ultima risale al 7 ottobre col tonfo per 4-2 sul campo della Portimonense. Il Vorskla Poltava di Sachko è quarto in Prem'er-Liha ucraina e nell'ultima ha perso per 0-2 in casa contro l'Arsenal Kiev. Secondo posto in Premyer Liqasi per il Qarabag ma a -3 dal Neftçi e con una gara in meno: 16 a 19 punti finora. Nell'ultima in campionato, il Qarabag Agdam ha vinto 1-0 contro l'FC Sebail.

La classifica

Arsenal 6

Sporting CP 6

Qarabag 0

Vorskla 0