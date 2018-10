E.League, Gruppo F: Milan, occasione ghiotta. Come per il Betis

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Occasione ghiotta per chiudere praticamente i conti in Europa League per il Milan: in un girone non facilissimo ma non certo impossibile, i rossoneri hanno superato a fatica il Dudelange prima e l'Olympiacos poi. Tanto basta: ora il Betis Siviglia, a 4 punti in classifica, dopo il pari contro i greci e la vittoria 3-0 coi lussemburghesi, ancora a 0 punti con 0 reti fatte e 4 reti subite nelle due gare giocate nel Gruppo F della fase a gironi di Europa League.

L'ultima di campionato Il Milan è reduce dal ko nel derby contro l'Inter che mette a rischio la posizione di Gennaro Gattuso. Undicesimo in Liga, il Betis Siviglia ha perso altrettanto nell'ultima in Spagna per 1-0 in casa contro il Real Valladolid. Il dudelange di Dino Toppmoller è terzo a quota 16 in BGL Ligue: 16 punti in 8 gare, davanti c'è il Jeunesse Esch con altrettante sfide ma tre punti in più mentre il RFCU Luxembourg ne ha 18 ma con una partita in più giocata. Nell'ultima in campionato, netto 4-1 del Dudelange in casa contro l'FC Progres Niederkorn. Quinta piazza per adesso in Super League greca per l'Olympiacos: la formazione di Pedro Martins ha perso nella settima giornata di campionato per 1-0 in casa dell'OFI Creta.

La classifica

Milan 6

Betis 4

Olympiacos 1

Dudelange 0