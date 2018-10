E.League, Gruppo G: Gerrard e il dopo Carrera. Il Villarreal spera

Regna l'incertezza in quello che è forse il girone dal maggior livello dell'Europa League come il Gruppo F: i Glasgow Rangers sono in testa con 4 punti ma la gara ad Ibrox contro la Spartak Mosca è delicata. I russi sono fanalino di coda, dopo il ko alla prima contro la Rapid Vienna e il pari per 3-3 in casa contro il Villarreal, ma il club spera che l'addio a Carrera sia la spinta giusta per ripartire.

L'ultima in campionato Prima da allenatore tra i pro per Steven Gerrard: l'ultima in Scottish Premier è stata vinta per 4-1 sul campo dell'Hamilton Academical, la classifica adesso dice quinto posto. Lo Spartak Mosca è a -1 dal secondo posto ma in testa vola lo Zenit, già con sette lunghezze di vantaggio dopo sole undici gare giocate. Solo nono in Austria il Rapid Vienna, caduto clamorosamente per 3-0 all'ultima in Bundesliga sul campo del TSV Hartberg. Sottomarino Giallo in crisi in Spagna: il Villarreal è sì reduce dall'1-1 casalingo all'ultima, sabato scorso, in casa contro l'Atletico Madrid con rete di Mario Gaspar ma per adesso la squadra di Javier Calleja è solo sedicesima in classifica.

La classifica

Glasgow Rangers 4

Rapid Vienna 3

Villarreal 2

Spartak Mosca 1