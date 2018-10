E.League, Gruppo H: fuga Eintracht. Dietro è Marsiglia-Lazio

© foto di Federico Gaetano

Ko all'ultima contro l'Eintracht Francoforte, in un rocambolesco 4-1 per i tedeschi, la Lazio va oggi in Francia. Delicatissima sfida in vista contro l'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia, con l'OM sempre a 1 punto con l'Apollon Limassol. Ben sei i gol segnati finora dall'Eintracht, uno in meno in due gare dei migliori attacchi dell'Europa League di Arsenal e Bayer Leverkusen.

L'ultima di campionato Vittoria per 2-0 sul campo del Parma per la Lazio di Simone Inzaghi, ora quarta in solitaria in classifica e in piena corsa per un posto in Champions League 2019-2020. A decidere la gara contro la formazione di Roberto D'aversa, le reti di Immobile e del subentrante Correa. Settima piazza in Bundesliga per l'Eintracht di Adi Hutter: clamorosa l'ultima giornata. Ben 7-1 al Fortuna Dusseldorf, cinque le reti di Luka Jovic, due di Sebastien Haller. Seconda piazza in First Division cipriota per l'Apollon Limassol ma con una gara in meno dell'AEL Limassol e dunque con la chance di superarlo visto che la distanza è di 1 solo punto in classifica. La formazione di Sofronis Avgousti ha vinto l'ultima in casa dell'Omonia Nicosia per 2-0. Terzo alla pari del Montpellier è invece l'Olympique Marsiglia ma gia a -11 dal Paris Saint-Germain capolista in Ligue 1. Nell'ultima di campionato, vittoria per 1-0 contro il Nizza in trasferta firmata da Sanson.

La classifica

Eintracht Francoforte 6

Lazio 3

Olympique Marsiglia 1

Apollon Limassol 1