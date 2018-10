E.League, Gruppo I: equilibrio pazzesco. 3 punti per 4 sfidanti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quattro squadre a tre punti. Il girone dell'equilibrio totale è il Gruppo I: una vittoria e una sconfitta per tutte. Sarpsborg, Genk, Besiktas e Malmo. Un equilibrio incredibile, se consideriamo che tutte hanno una differenza reti tra fatti e subiti di 0. Per questo l'ordine di cui sopra riguarda soltanto i gol fatti: 4 per i norvegesi, 3 per belgi e turchi, 2 per gli svedesi. Oggi, derby scandinavo in casa Sarpsborg e Besiktas-Genk a chiudere il girone d'andata.

L'ultima in campionato Solo nono posto in campionato in Norvegia per il Sarpsborg, reduce dal 2-2 all'ultima in Eliteserien sul campo del Molde, con le reti per gli ospiti di Horn e Mortensen. Vola in testa alla Jupiler Pro League belga il Genk: 29 punti in 11 partite e soprattutto una differenza reti importante di +22. Ultima giornata con tre punti: 2-1 al KAS Eupen con doppietta di Trossard. Besiktas in difficoltà in Turchia: quinto in Super Lig, ultima giornata col ko contro il Goztepe per 2-0. Quarta piazza poi per il Malmo in Svezia: la formazione del quarantanovenne tedesco, Uwe Rosler, ha vinto per 2-1 sabato in casa contro l'Hammarby.

La classifica

Sarpsborg 3

Genk 3

Besiktas 3

Malmo 3