E.League, Gruppo J: il Siviglia insegue. E il Krasnodar può fuggire

© foto di J.M.Colomo

La capolista che non t'aspetti, il Krasnodar, va ora in Belgio per giocare contro lo Standard Liegi. 6 punti per i russi che all'ultima hanno battuto per 2-1 il Siviglia, ora appaiato a 3 con la formazione di Preud'homme. Sempre a 0 invece i turchi dell'Akhisar Belediye, alla prima storica volta in Europa e stasera ospiti in Andalusia della formazione di Machin.

L'ultima in campionato Secondo al pari del CSKA Mosca in Premier Liga russa, il Krasnodar è a -6 dallo Zenit capolista. Il tecnico, il trentaquattrenne Murad Musaev, è però caduto nell'ultima in campionato per 1-0 in casa, a sorpresa, contro l'Akhmat Grozny. Nell'ingarbugliata vetta della classifica della Liga, il Siviglia è quarto a -2 dal Barcellona capolista. Ko, e sorpasso, proprio nel 4-2 dell'ultima giornata contro Messi e compagni, nella gara dell'infortunio della Pulga. Disastro totale per l'Akhisarspor: è ultimo nel campionato turco, solo 5 punti in 9 gare giocate. La formazione ha cambiato tecnico, optando per il quarantottenne turco Cihat Arslan a fine settembre ma anche nell'ultima giornata ha perso ben 5-0 in casa del Kasimpasa. 0-0 nell'ultima in Jupiler Pro League belga per lo Standard Liegi di Michel Preud'homme, ora quinto in classifica.

La classifica

Krasnodar 6

Siviglia 3

Standard Liegi 3

Akhisarspor 0