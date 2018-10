E.League, Gruppo K: Astana prova la fuga. Le favorite inseguono

© foto di Federico De Luca

Senza una reale grande favorita nel girone, è l'Astana a sorprendere tutti e a guidare, dopo due giornate, il Gruppo K. 4 punti per i kazaki che ora vanno in Repubblica Ceca per giocare contro il Jablonec, a una lunghezza in classifica dopo il ko contro il Rennes e il pari contro la Dinamo Kiev. Francesi invece a 3 e ucraini a 2, sono entrambe favorite ma dovranno accelerare per non subire la sorpesa dell'Astana.

L'ultima in campionato Viaggia spedito verso il titolo in Premier Liga 2018 l'FC Astana, 71 punti in 29 gare e +10 sul Kairat Almaty. La formazione del cinquantunenne bulgaro Stanimir Stoilov, all'ultima, ha però pareggiato per 1-1 in casa contro l'Ordabasy. Decimo posto in Ligue 1 per il Rennes con 11 punti conquistati, uno nel pari di domenica pomeriggio scorsa in casa del Saint-Etienne. -2 dallo Shakhtar Donetsk nella consueta lotta per la Prem'er-Liha 2018/2019 per la Dinamo Kiev: il bielorusso Aleksandr Khatskevich, quarantacinque anni, ha guidato i suoi al successo per 1-0 contro l'Olimpik Donetsk nell'ultima di campionato che risale però al 7 ottobre scorso.

La classifica

Astana 4

Rennes 3

Dinamo Kiev 2

Jablonec 1