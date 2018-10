E.League, Gruppo L: Sarri in solitaria. BATE o PAOK per l'altro posto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Due volte 1-0. Tanto è bastato al Chelsea di Maurizio Sarri per superare, per ora, PAOK Salonicco e MOL Vidi. Non certo gare esaltanti ma il sufficiente per essere in testa in solitaria al Gruppo L della fase a gironi di Europa League. Stasera sarà Chelsea-BATE Borisov, coi bielorussi reduci dal ko contro i greci che invece andranno in Ungheria contro la cenerentola del raggruppamento alla prima della sua recente storia nel calcio europeo.

L'ultima in campionato Battaglia totale per la vetta della Premier League, c'è anche il Chelsea: 21 punti in 9 gare, gli stessi di Arsenal e Tottenham, -2 da Manchester City e Liverpool attuali capoliste. L'ultima è stata un 2-2 in casa, a Stamford Bridge, contro il Manchester United di Josè Mourinho. Vittoria esterna per il MOL Vidi, 2-0 sul campo dell'Haladas. Primo in Vyssaja Liha bielorussa il BATE Borisov, a +9 sul Soligorsk che insegue, la formazione del trentasettenne Aleksey Baga ha battuto sabato scorso per 3-2 il Gorodeya. Dopo sette partite di Super League 2018/2019, il PAOK Salonicco guida insieme alla sorpresa Atromitos il campionato: la formazione del quarantanovenne rumeno, Razvan Lucescu, in carica dalla scorsa estate, ha vinto per 2-1 sul campo dell'Aris Salonicco. Terza piazza in Ungheria in Nezmeti Bajnoksag per il MOL Vidi FC, -6 dal Ferencvaros capolista. Nell'ultima di campionato, vittoria per 2-0 sull'Haladas.

La classifica

Chelsea 6

BATE Borisov 3

PAOK Salonicco 3

MOL Vidi 0