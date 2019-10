E.League, il pichichi che non t'aspetti: è lo sloveno Sporar

© foto di Alberto Fornasari

Tre giornate di Europa League e ancora nessuno in fuga nella classifica marcatori. Anzi. C'è una sorpresa, a quota quattro: si tratta del venticinquenne sloveno, Andraz Sporar dello Slovan Bratislava. Che ha segnato in tutte e tre le partite: doppietta nel 4-2 al Besiktas, una rete nel pari di Braga, un gol anche stasera nel ko contro il Wolverhampton. Nazionale sloveno, in campo per tutti i '90 nelle ultime gare contro Austria e Macedonia, dopo esser cresciuto all'Olimpjia Ljubljana è andato in Svizzera con ben poco successo al Basilea. Un gol in ventuno gare, così la Zweite Bundesliga per sei mesi all'Arminia Bielefeld e lo sbarco in Slovacchia. Dopo un periodo d'apprendistato, ventinove gare in trenta gare la scorsa stagione in campionato, tre su quattro nelle coppe e cinque su sei in quelle internazionali. Già otto in sei in questo campionato, è a cinque reti preliminari compresi in Europa League e uno su due in Champions.