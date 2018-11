E.League, la situazione dei gironi delle italiane dopo tre partite

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan cade in casa contro il Betis Siviglia. Finisce 2-1 la sfida in favore della squadra spagnola, a nulla serve il gol di Cutrone nella ripresa. L'Olympiacos ha vita facile con il Dudelange, la squadra greca vince 2-0. Il Betis guida la classifica con 7 punti davanti al Milan a quota 6 e l'Olympiacos a 4. Dudelange ancora a secco di punti.

Gruppo F

Milan-Betis 1-2

Dudelange-Olympiacos 0-2

CLASSIFICA

Betis 7

Milan 6

Olympiacos 4

Dudelange 0

L'Eintracht vince anche con l'Apollon Limassol (2-0 il punteggio finale) e vola in testa al girone a punteggio pieno. Importante successo della Lazio in casa dell'Olympique Marsiglia: 3-1 il punteggio finale in favore dei biancocelesti con reti di Wallace, Caicedo e Marusic. Eintracht con un piede ai sedicesimi di finale, la Lazio, seconda con 6 punti, ha un vantaggio considerevole su Apollon e Marsiglia, entrambe appaiate in fondo alla classifica con appena 1 punto.

Gruppo H

Eintracht Francoforte 2-0

Olympique Marsiglia-Lazio 1-3

CLASSIFICA

Eintracht Francoforte 9

Lazio 6

Apollon Limassol 1

Olympique Marsiglia 1