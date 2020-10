E' lontano il tempo di Zico, Kakà e Thiago Silva. Un solo colpo dal Brasile, mai così in basso

La lunga storia di brasiliani in Italia passa da Adailton a Zico, in ordine alfabetico, ma pure da Wellington a Catania, Ronaldo all'Inter, Wilker al Treviso, Schumacher all'Udinese, Thiago Silva al Milan, Julinho alla Fiorentina, Luis Silvio alla Pistoiese, Junior al Torino e al Pescara, Kerlon al Chievo Verona e via discorrendo. Una lista infinita, tra giocatori che hanno scritto la storia e meteore da un giorno, e pure deludente. Stavolta la pandemia ha però chiuso i confini verso il Sudamerica, tranne che con l'Argentina. La situazione bloccata, i prezzi e i costi, hanno fatto crollare il numero dei brasiliani arrivati in Italia che non era così basso come dal 1980, anno in cui sono state riaperte le frontiere ai calciatori stranieri.

L'ultima Sena Un solo nome e non certo copertina. Si tratta di Leo Sena, scuola Goias, poi all'Atletico Mineiro e dopo solo due partite in bianconero nel Golfo dei Poeti. E' la scommessa del ds Mauro Meluso, che lo ha preso in prestito ma con diritto di riscatto. Regista, play basso che ha 110 presenze tra A e B brasiliana, ha salutato per la prima volta casa per mettersi in gioco in Italia. E solo il tempo dirà se sarà dalla parte dei grandi o delle tante meteore arrivate in Italia dal Brasile. Stavolta, una sola.