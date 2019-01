E' Neymar il giocatore che vale di più. Cristiano Ronaldo fuori dalla top 10

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nonostante tutto, Cristiano Ronaldo non figura tra i primi dieci giocatori al mondo per valore di mercato. Almeno è quanto stabilisce la tabella pubblicata da Il Sole 24 ore che riprende i parametri stabiliti da Kpmg Football Benchmark che si avvale di una banca dati che comprende 4.700 calciatori dei principali 11 campionati mondiali. La classifica è capeggiata da Neymar con un quotazione di 229 milioni, addirittura superiore ai 222 della clausola rescissoria pagata dal PSG. Il club francese fa doppietta con Mbappé al secondo posto (215), addirittura davanti a Messi fermo a 203.

Nella top ten sono assenti non solo giocatori del nostro campionato, ma anche quelli del Real Madrid, vincitore delle ultime tre Champions League. Fuori Cristiano Ronaldo, ma anche Modric, trionfatore nel 2018 con Pallone d'oro e Fifa World Player. In Serie A, invece, CR7 domina con 107 milioni davanti all'altro bianconero Dybala e a Mauro Icardi che si assestano attorno ai 90 milioni. Numeri che, giusto sottolinearlo, non sono da confondere col prezzo che verrebbe pagato in caso di trasferimento. I difensori Koulibaly e Skriniar sono valutati rispettivamente 60 e 59 milioni, ma, dovessero partire, lascerebbero Napoli e Milano per cifre decisamente differenti, vicine se non superiori ai 100 milioni.