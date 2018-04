E pensare che a giugno la Roma pensava di averlo venduto bene

© foto di www.imagephotoagency.it

Quanto vale Mohamed Salah? E' la domanda che in questo momento si pongono tutti i presidenti più importanti d'Europa, in particolare il numero uno del Real Madrid, Florentino Perez.

Quanto serve per strappare al Liverpool, un anno dopo il suo addio all'Italia, il calciatore egiziano più forte di sempre? La questione è aperta, di difficile valutazione anche perché il suo prezzo è in continua e costante crescita.

Per transfermarkt, sito specializzato, l'ex Roma meno di un anno dopo il suo addio dalla Capitale ha aumentato la sua valutazione fino a 80 milioni di euro. Valutazione importante, ma molto più bassa rispetto a quanto verrà offerto la prossima estate per un giocatore che, dopo anni di incontrastato duopolio, si sta seriamente candidando per spezzare l'egemonia nella corsa al Pallone d'Oro.

E' di ieri, ad esempio, la notizia del Sunday Express di un Real Madrid disposto a mettere sul piatto 140 milioni di euro più il cartellino di Dani Ceballos. Cifra astronomica, ma basterà? Probabilmente no. Anche perché il Liverpool, che a gennaio ha ceduto Coutinho al Barcellona per 120 milioni di euro più 40 di bonus, non ha né la necessità né l'intenzione di cedere Salah. E allora prepariamoci a un'asta che potrebbe portare Salah, vista l'impennata dei prezzi degli ultimi mesi, a valere almeno quanto Neymar. E anche qui, superare quota 200 milioni di euro non è detto che basti.

Cifre da far girar la testa, nemmeno paragonabili ai 42 milioni di euro più 8 di bonus spesi dal Liverpool lo scorso giugno per strapparlo alla Roma. "Siamo stati costretti a cederlo a causa dei vincoli UEFA", ha detto ieri Monchi dopo il 5-2. Parole dette da chi non poteva prevedere ciò che successivamente sarebbe accaduto, ma che non affievoliscono il dispiacere per una cessione dolorosa sia dal punto tecnico che economico. In estate Salah sembrava sia sostituibile che venduto a una buona cifra. Adesso, invece, lo scenario è nettamente cambiato.