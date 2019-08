© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lionel Messi è più forte di Cristiano Ronaldo, per l'Università di Leuven (Belgio) il dualismo più discusso del calcio moderno è stato risolto dalla scienza. Prendendo in esame dati che vanno dal 2013/14 al 2017/18 e formando un valore unico chiamato VAEP (Valicing Actions by Estimating Probabilities), la media dell'argentino risulta decisamente superiore a quella dell'asso della Juventus: 1,21 a partita per il primo, 0,61 per la Pulce. Si tratta di un valore "pesato" che comprende tiri, passaggi, dribbling, contrasti e tutto ciò che un giocatore fa in campo per incidere sul risultato.