E. Rossi: "Con Superga è iniziato tutto. Finalmente Torino competitivo"

Ezio Rossi, ex giocatore e allenatore del Torino, ha parlato così a MC Sport nel giorno del 70° anniversario della tragedia di Superga: "Quella tragedia è stata l'inizio di tutto per tanti di noi. Quel Torino era un simbolo di un'Italia che si stava tirando su a fatica dalle macerie della guerra, ben al di là di una semplice squadra di calcio. Con quella disgrazia il Grande Torino è diventato poi una leggenda e non solo un pezzo di storia".

Vestire la maglia del Torino è...: "È essere un ragazzo fortunato. Io sono nato a Torino e ci ho giocato da bambino fino alla Serie A. Poi l'ho pure allenato. È stata una grandissima fortuna per me".

Sul Torino attuale: "Questo Torino finalmente se la gioca ad armi pari con tutte le squadre. Negli ultimi anni c'erano stati alcuni campionati discreti, ma ieri nel derby la squadra ha fatto quello che poteva e che doveva. Si può essere orgogliosi della prova e del risultato ottenuto contro la Juve".

Sulla corsa europea: "Sia il Torino che l'Atalanta devono cercare di sfruttare l'euforia del momento per vincere più partite possibile. Il Toro è molto completo, la Dea è la squadra più spettacolare di Serie A. Mi auguro che entrambe possano arrivare in Europa, una in Champions e l'altra in Europa League".

