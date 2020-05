E se Cristiano Ronaldo giocasse ancora nella Liga? Il duello con Messi è (di nuovo) servito

Il calcio spagnolo è più offensivo di quello italiano. Mica tanto, se ti chiami Cristiano Ronaldo. Giocando con i dati di Comparisonator, abbiamo provato a immaginare come sarebbe stata la stagione di CR7 se non fosse alla Juventus, ma ancora nella Liga. In particolare, abbiamo messo a confronto alcuni dei suoi numeri nel campionato 2019/2020 con quelli dei calciatori della Primera Division.

Il testa a testa c’è ancora. Primo e secondo, secondo e primo. Lionel Messi domina la classifica delle statistiche medie in Liga praticamente sotto ogni aspetto della produzione offensiva. E in molti casi supera ancora CR7, che però a livello numerico sarebbe un suo degno avversario. Per esempio, la Pulce è primo per dribbling fatti e riusciti (9,7 e 7,7 in media a partita), ma Ronaldo sarebbe al terzo posto, dietro la strepitosa stagione di Ocampos con 6,6 dribbling tentati e 5,44 riusciti ogni 90’. Sulle azioni d’attacco riuscite è (quasi) testa a testa. Nel senso: prima Messi e poi Ronaldo. Ma i numeri dell’argentino (12,28 a gara) lo staccano nettamente (8,77 per il portoghese).

CR7 macchina da gol. In Italia, dicono, si segna di meno. Con 21 gol in 22 partite, Ronaldo sarebbe infatti il miglior realizzatore della Liga: 0,91 reti a partita, contro lo 0,88 di Messi (19 gol). Frutto anche di una maggior propensione al tiro: Ronaldo lo prova in media 5,53 volte a partita contro il 4,71 dell’eterno rivale.