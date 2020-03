E se tutti facessero come la Juve? Il Lecce aspetta la Lega, ma risparmierebbe 7 milioni

Nella giornata di sabato, la Juventus ha comunicato un accordo con i calciatori in merito al taglio degli stipendi a causa dell'emergenza Coronavirus. "Gli effetti economici e finanziari derivanti dall'intesa raggiunta sono positivi per circa euro 90 milioni sull'esercizio 2019/2020 - ha fatto sapere il club bianconero tramite il suo sito ufficiale -. Qualora le competizioni sportive della stagione in corso riprendessero, la Società e i tesserati negozieranno in buona fede eventuali integrazioni dei compensi sulla base della ripresa e dell’effettiva conclusione delle stesse". E se anche gli altri club agissero come la Juventus?

La situazione del Lecce - Con 21 milioni di euro complessivi, la società giallorossa ha il terzo monte ingaggi più basso dell'intero campionato. Soltanto tre giocatori guadagnano almeno un milione di euro: Farias, Saponara e Babacar. Il presidente Sticchi Damiani ha già detto chiaramente di aspettare le decisioni della Lega. Se, rimanendo nell'ambito dell'esempio, dovesse trovare un accordo sul modello Juve, il risparmio per le casse, considerato anche l'ingaggio del tecnico Liverani, sarebbe pari a poco più di 7 milioni.