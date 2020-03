E se tutti facessero come la Juve? Per il Bologna e Saputo risparmio di circa 7 milioni

Nella giornata di sabato, la Juventus ha comunicato un accordo con i calciatori in merito al taglio degli stipendi a causa dell'emergenza Coronavirus. "Gli effetti economici e finanziari derivanti dall'intesa raggiunta sono positivi per circa euro 90 milioni sull'esercizio 2019/2020 - ha fatto sapere il club bianconero tramite il suo sito ufficiale -. Qualora le competizioni sportive della stagione in corso riprendessero, la Società e i tesserati negozieranno in buona fede eventuali integrazioni dei compensi sulla base della ripresa e dell’effettiva conclusione delle stesse". E se anche gli altri club agissero come la Juventus?

La situazione del Bologna - Di poco superiore ai 20 milioni di euro il monte-ingaggi del club di Saputo, con mister Mihajlovic che è il più pagato tra squadra e staff tecnico. La società rossoblù sta aspettando l'accordo tra Lega e AIC prima di prendere una decisione sul taglio degli stipendi, ma dovesse adeguarsi alla linea Juventus il risparmio per la società rossoblù sarebbe di circa 7 milioni di euro.