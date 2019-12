É sempre Juve-Inter, anche per Tonali. L'offerta bianconera per gennaio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il derby d’Italia che si sta giocando sottotraccia sul mercato è acceso almeno quanto quello sul campo. È sempre Juventus-Inter - sottolinea Tuttosport - soprattutto per i talenti italiani. Oltre che per Federico Chiesa, di cui parliamo sopra, i due club stanno duellando per il gioiellino del Brescia Sandro Tonali. I contatti con i nerazzurri sono costanti, ma anche Paratici viene segnalato molto attivo.

Già a gennaio - Dopo il tentativo fallito sul nascere in estate e il sondaggio di inizio stagione, recentemente il ds bianconero ha cambiato marcia per il 19enne centrocampista già nel giro dell’Italia di Roberto Mancini. A gennaio la Juventus proverà ad assicurarsi Tonali sfruttando il fatto che l’Inter, orientata a regalare rinforzi ad Antonio Conte per l’immediato, probabilmente avrà altre priorità.

L'offerta della Juventus - Il progetto dei bianconeri è quello di tentare Cellino con una offerta importante: un mix di contanti e giovani graditi al presidente del Brescia, ovviamente lasciando il gioiellino ai lombardi fino al termine della stagione. Cellino in estate ha resistito a corteggiamenti importanti, PSG in primis, e in inverno potrebbe replicare, magari confidando in una vera e propria asta estiva tra Juventus e Inter. Può succedere di tutto e non vanno esclusi inserimenti esteri.