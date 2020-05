E' sempre scontro sui diritti tv: De Laurentiis spinge per la diffida di pagamento ai broadcaster

L'edizione odierna de Il Corriere della Sera spiega che per la Lega di Serie A, in attesa dell'eventuale ripartenza del calcio giocato, è sempre centrale la tematica dei diritti televisivi. Da una parte c'è chi vorrebbe infatti sedersi coi broadcaster per discutere di scontistiche per la prossima stagione. Dall'altra, secondo il quotidiano, c'è chi spinge per far partire subito la diffida di pagamento che anticiperebbe l'ingiunzione per avere i soldi dell'ultima rata non versata, come De Laurentiis.