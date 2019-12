© foto di www.imagephotoagency.it

Tre gol in 37 minuti: Arkadiusz Milik, stavolta su calcio di rigore, non perdona il Genk. Altro errore del giovane portiere belga Vandervoort, che stende Callejon in area di rigore e manda sul dischetto il polacco. Non c'è riscatto per l'estremo difensore, spiazzato totalmente dal polacco: tris Milik e tris azzurro, con la qualificazione agli ottavi che non sembra essere in dubbio a questo punto.