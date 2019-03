© foto di Insidefoto/Image Sport

Un super gol dopo due minuti porta avanti il Napoli contro la Roma: verticale da metà campo palla al piede di Verdi, scavetto per Milik. Lo stop arriva con una piroetta, con l'esterno: piede perno e sinistro bruciante, Manolas lo perde, Fazio non chiude in tempo e Olsen viene battuto sul primo palo.