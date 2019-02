E' tornato il Napoli, Sampdoria sotto 2-0 al San Paolo dopo 45 minuti

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un ottimo primo tempo e due minuti che hanno indirizzato il match. Il Napoli al duplice fischio è avanti 2-0 contro la Sampdoria in una gara valida per la terza giornata del girone di ritorno della Serie A 2018/19. Buona frazione quella giocata dalla squadra di Ancelotti, che ha trovato le reti tra il 25esimo e il 26esimo e ha messo sotto una Sampdoria tutt'altro che arrendevole.

Con Hamsik e Allan di nuovo dall'inizio in cabina di regia, la squadra di Ancelotti questa sera ha ritrovato vecchie certezze, abitudini e attitudini che s'erano un po' perse negli ultimi match. Da sottolineare soprattutto la prestazione del capitano, che ha mostrato un'ottima condizione fisica e che col suo lancio illuminante ha dato il via all'azione del vantaggio, un rapido capovolgimento di fronte che ha visto Milik inserirsi coi tempi giusti sul suggerimento di Callejon.

Il secondo gol porta invece la firma di Lorenzo Insigne, tornato al gol in campionato dopo esattamente tre mesi: una liberazione il suo destro a incrociare per scacciare l'ossessione del gol che si stava trasformando sempre più in un incubo.

Sotto di due gol, la Sampdoria di Giampaolo non ha comunque mai rinunciato a giocare. Dopo la mezz'ora Quagliarella ha provato ad affacciarsi dalle parti di Meret in un paio di circostanze senza però trovare lo specchio della porta. Più in serata Milik, che al 40esimo aveva anche trovato la personale doppietta ma s'è visto annullare la rete per una precedente posizione di fuorigioco di Maksimovic.