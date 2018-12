È tornato il Pipita, fra polvere e lacrime. Ora altra chance contro la Juve

Gonzalo Higuain è tornato, si è scrollato di dosso la polvere di due mesi e un giorno senza gol. Otto partite, considerando anche l'Europa League, dove il Pipita è passato da prestazioni negative a sconcertanti. Con quella combo rigore fallito-espulsione contro la Juventus davvero troppo forte da essere assorbita. E come se non bastasse l'eliminazione dall'Europa League.

E anche contro la SPAL, questa sera, sembrava allungarsi il digiuno. Tanto che pure San Siro, spazientito, ha incominciato a fischiarlo. Davvero troppo vedere un giocatore così goffo, lento, svogliato. Un giocatore che doveva fare la differenza.

La rete arrivata al 64', peraltro con una giocata degna della sua fama, è stata ben più importante dei tre punti e dello sbloccarsi. Lo si è capito dalla sua reazione: la mimica dello scrollarsi la polvere prima, poi le lacrime, uno sfogo liberatorio dopo due mesi a ingoiare di tutto. Un gol che lo ha immediatamente trasformato, facendolo tornare nuovamente elemento attivo della partita, ricominciando a giocare, a dialogare con i compagni, ad andare a prendersi il pallone se necessario. Non era abituato a un digiuno così lungo, Higuain: 866 minuti, inconcepibile per un giocatore che solo tre anni fa aveva battuto il record di reti in una singola stagione di Serie A. Si ricomincia con il Milan che ritrova il Pipita e l'anno nuovo porterà subito la Juventus, in Supercoppa: il destino gli dà l'occasione di una rivincita. Lui, per scacciare dubbi su un eventuale addio a gennaio ha già precisato di voler vincere il trofeo.