E' tornato Mattia Destro, Maran: "Mai avuto dubbi, ha risposto a tutti sul campo"

Rolando Maran, tecnico del Genoa, parla a Sky Sport dopo il 2-2 contro il Milan. "Usciamo anche arrabbiati, è anche positivo, siamo pure andati vicini alla vittoria. Pensare di aver quasi battuto la squadra imbattuta in Europa è sintomo che la mentalità sta cambiando. Stiamo uscendo nel migliore dei modi, ho chiesto qualcosa in più e la squadra ha risposto. Ora concentriamoci sulle prossime due gare, arriviamoci carichi con questa mentalità. Altri ragionamenti non è il caso di farli, servirà essere sul pezzo senza pensare alla classifica ma pensare gara dopo gara. Ora stiamo crescendo, i risultati sono tangibili, ora deve incrementarsi per arrivare a gennaio in discesa".

Recuperare Destro è importante?

"Era partito bene, si stava allenando con la giusta intensità. Poi ha avuto quel che tanti qui hanno avuto e più di altri ha fatto fatica, lo ha penalizzato. Ora sta ritrovando gamba, non avevo dubbi sulla sua prestazione. Era giusto anche in allenamento, cercava l'intensità giusta. Ha dato lui le risposte sul campo, al netto dei gol".