E' ufficialmente il Bologna di Sinisa Mihajlovic

Bologna-Sassuolo 2-1 (68' Pulgar (R), 90'+1 Boga, 90'+6 Destro)

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Erick Pulgar entra in campo, va da Blerim Dzemaili che, capitano, gli lascia il pallone quando era già a posizionarlo sul ciuffo d'erba preferito del dischetto di rigore. Mattia Destro lo fa quando il crepuscolo sembra arrivato e il sole già tramontato. Il destino ha nomi, momenti, date. Quello del Bologna di Sinisa Mihajlovic ha lo sguardo tatuato del centrocampista cileno, che quel rigore l'ha segnato, e la corsa forsennata in braccio alla Felicità del nuovo patrono non ufficiale della città. Pulgar e Destro sono i simboli non solo del Bologna ma pure del Bologna di Mihajlovic. E di è da intendersi come possesso e proprietà, identità e carattere. L'inizio delle storie del tecnico serbo è sempre quello: dare un'impronta, il problema è quel che viene dopo ma quando l'allenatore serbo imparerà, con l'esperienza, a far tenere alle sue squadre sempre alto il livello di tensione positiva, ecco che sarà pronto per una grandissima carriera. A Mihajlovic e alle sue squadre manca costanza, nelle salite brevi i suoi sono impareggiabili. Sarebbero bellissime di Coppa, le sue squadre di club, per intendersi. Lo è stato per cuore e passione la formazione schierata in campo oggi e la fotografia è arrivata subito dopo il gol decisivo di Destro. Palacio esulta, corre, lo abbraccia, poi va dal tecnico e gli chiede dove e come mettersi in campo. Con Guida già col fischietto tra i denti.